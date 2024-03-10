İYİ Parti adayı Hakan Peker ile Akşener, konserde buluştu

İYİ Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker'in verdiği konsere katılan Meral Akşener burada şarkılara eşlik etti.

Karabük'te İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker’in organize ettiği konserde Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker hayranları ile buluştu. Konsere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, de katıldı.

Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Hakan Peker’in söylediği "Bir Efsane" şarkısına eşlik eden Akşener, Peker’e destek isteyerek kentten ayrıldı.

Hakan Peker’in ardından sahne alan Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut birbirinden güzel parçaları hayranları ile birlikte söyledi.