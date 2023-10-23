"İYİ Parti, AKP'yle anlaştı" iddiası: İYİ Parti'den Aytun Çıray'a yanıt geldi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak şartıyla, İzmir'de AKP'nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor" iddiasında bulunan eski vekil Aytun Çıray'a yanıt verdi. Zorlu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir yanı yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkezde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, yerel seçimlere yönelik İYİ Parti’nin AKP ile anlaştığına dair iddiası sorulan Zorlu, “Bu iddiaların ciddiye alınacak bir yanı yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" cevabını verdi.

Zorlu, şunları kaydetti: "Bu iddiayı ortaya atanlara şu soruyu sormak isterim: CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belli mi? Bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Bu konuyu daha fazla irdelemelerini tavsiye ediyorum."

"AKŞENER'İN CEVABINDA YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçtiğimiz haftaki grup toplantısı sonrası bir gazeteciye verdiği cevap ardından bazı meslek örgütlerinin kınama mesajları yayımladıkları hatırlatılan Zorlu, “Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Genel Başkanımızın gazetecilik mesleği ile bu görevi yapan sizler gibi emektarlarla hiçbir sorunu olamaz. Aksine çok daha önem verdiğini yakından bilen biri olarak söylüyorum. Arkadaşımızın “Gizli” ifadesi ile yönlendirme gayesine karşı gösterilmiş bir tepkiydi. Ancak son noktada, bu yemek konusunda, Ankara adaylığı ile seslendirilen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Son derece nezaket çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir yemektir” yanıtını verdi.

"HİÇBİR YETKİLİMİZ TOPLANTIDA YER ALMADI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da Altılı Masa'yı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldiğine yönelik haberler hatırlatılan Zorlu, “Bizim hiçbir yetkilimiz, temsilcimiz bahsedilen toplantıda yer almadı. Herhangi bir davet de tarafımıza gönderilmemiştir” dedi.