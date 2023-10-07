İYİ Parti Ankara İl Başkanı Köylüoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' istifası

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. Köyüloğlu yaptığı açıklamada, "Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" dedi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve divanı oluşturan 23 yardımcısı görevlerinden istifa etti. Aynı kapsamda yönetimde görevli 57 kişi de istifasını verdi.

Köylüoğlu, Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılması kararına itiraz ederek, görevinden istifa etti.

Köylüoğlu istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Ben Türkiye’yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum. Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim.

Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER’in takdirleriyle başladığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimde yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik, davamıza inandık; memleketimizin bu umuda inanmaya ihtiyacı olduğunu düşündük; halen de aynı umuda hizmet ediyoruz.

Bizim Ankara aşkımız her türlü aidiyetimizin önündedir. Çünkü Ankara kuruluşun, kurtuluşun ve umudun kentidir; Ankara onurumuzun kentidir; Ankara Türk demokrasi temellerinin atıldığı kenttir. Başkentimizin doğru ellerde olması, doğru bir şekilde yönetilmesi Türkiye’nin doğru yönetilmesidir. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz çalışıp hiçbir hesap gözetmedik.

Göreve birlikte başladığımız yol arkadaşlarımla birlikte davamız uğruna tereddüt etmeksizin inandığımız doğruları söyledik, hep açık konuştuk, net olduk. Bugüne dek, aynı inançla yol yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımla geçirdiğimiz bütün zaman çok kıymetli, verdiğimiz emek çok değerlidir. Davamız uğruna verdiğimiz tüm emek helali hoştur.

Partimiz Genel İdare Kurulu’nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır.

Mevki, makam bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yoktur. Görevimizi onurumuzla ifa ettik; onurumuzla inandığımız yolda ilerliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımla birlikte Ankara aşkı ile çalışmaya ve yaşadığımız müddetçe bu kente olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz.

Bu cihetle, 29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum. 9 aylık süreçte birlikte yol yürüdüğüm; çalışmaktan onur duyduğum dava arkadaşlarıma teşekkür ederim.