İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, protestoların ardından görevden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, bugün ilçe adaylarının tanıtım toplantısında yaşanan protestodan sonrası görevden alındı.

İYİ Parti'nin Ankara ilçe aday tanıtım toplantısında çıkan kavga ve protestolardan sonra İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

Bugün Ankara’da İYİ Partili bir grup, Sevin Çağlayan'ın Yenimahalle'den aday gösterilmesini protesto etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir" dedi.

Yaşananların ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti, Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında bir grup İYİ Partili, Sevin Çağlayan'ın Etimesgut'tan aday yapılmasını istediği için itiraz etti ancak Çağlayan'ın Yenimahalle'den aday gösterildiği açıklandı.

Bunun üzerine İYİ Partililer, Sevin Çağlayan'ın Yenimahalle'den aday gösterilmesine tepki gösterdi.

"Teşkilat istemiyor" sloganları atan gruba, güvenlik ekibi müdahale etti ve protesto eden grup dışarı çıkarıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adayların tanıtılmasının ardından protestoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sevin için bağırdı arkadaşlarımız, saygı duyarım" diyen Akşener, "Sevin, çok çalışkan bir kızım benim. Sevin'e dedim ki, 'Bazı yerlerde zorluğumuz var, şuraya aday olur musun?' O da 'Meral Abla, başüstüne' dedi" ifadelerini kullandı.

Protesto eden İYİ Partilileri hedef alan Akşener, "Sevin rekor kıracak, ondan eminim. Ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir" ifadelerini kullandı.