İYİ Parti Antalya'da "yönetememe krizi": Yönetimdeki 6 kişi istifa etti

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, partinin il başkanı Vahdet Afşin Karacan'ı işaret ederek "yönetememe krizi" gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Antalya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi il başkanı Vahdet Afşin Karacan'a tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

Kentte İYİ Parti Yönetim kurulu'nda yer alan Ali Deniz, Şükriye Yıldırımlar, Süleyman Arslan, Mehmet Günay, Fatma Yaşar Arslan, Mustafa Eser, bugün yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa edenler adına açıklama yapan Ali Deniz, "Antalya İl Başkanı Karacan'ın yönetememe krizi sonrasında ortak iradelerimiz sonucunda almış olduğumuz karara istinaden yol arkadaşımızla birlikte İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA TABELA PARTİSİ OLURUZ"

İl Başkanı Karacan'a bazı sorular sormak istediklerini belirten Deniz, "Hedefi olmayan bir insan, bizi nasıl seçime hazırlayacak. 6 kişi olarak yönetim kurulundan istifa ediyoruz. Genel başkan bu doğruları görür, doğru neşter vurursa toparlanacağımızı düşünüyoruz. Milletvekilliği seçimleri öncesinde yapılan temayül yoklamasında bazı ilçelerde usulsüzlük yapıldı. İl başkanına söylememize rağmen bu duruma müdahale etmedi. İttifak ile ilgili genel başkanımızın kararına saygılıyız. Bu il başkanıyla yerel seçimlerde, önceki seçimde aldığımız oyların yarısını bile alamayız. Genel merkezden randevu istedik. Muhalefete muhalefet yapar olduk. Bizim hedefimiz iktidar, ne için buradayız" dedi.

"SEÇİM SONUÇ TUTANAKLARI EKSİKTİ"

İstifa edenler arasında yer alan Mustafa Eser, bugüne kadar birçok olumsuzlukla karşılaştıklarını söyledi. Eser, "14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde defalarca sandık görevlileri ile ilgili sorular sordum. Bana cevap verilmedi. 5 bin sandıkta 3 bin 500 sandık görevlisi ancak bulduk. Okul sorumlularımız da eksikti. Sonucunda ise seçim sonuç tutanaklarının çoğunun eksik geldiğini gördük" diye konuştu.