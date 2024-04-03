İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'nun ardından İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak da istifa etti.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, istifa ettiğini duyurdu. Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin,Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum.Her daim Liderimizin yanındayım! Sevgi ve Saygılarımla."

BUĞRA KAVUNCU DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı seçim akşamı aldığı ancak Genel Başkan Meral Akşener'in pazartesi günü açıklama yapacağını duyurması nedeniyle istifa açıklamasını ertelediğini kaydetmişti. Kavuncu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edecek.