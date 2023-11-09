İYİ Parti'de gerilim: "Akşener, Ümit Dikbayır ile Uğur Poyraz'ı kastetti"

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarla Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz'ı kastettiğini yazdı. Saymaz, "Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham ediliyor. Poyraz ise Akşener'in aleyhinde ve özel kalemi hakkında konuşmakla eleştiriliyor" dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partinin lideri Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazdı.

İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasının detaylarını aktardı.

"Akşener, İYİ Parti'de haftalardır süren gerilimi açıkladı" diyen Saymaz, "Çünkü bu sözlerle grup toplantısı sırasında salonda bulunan ve konuşmaları alkışlayan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastediyor" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, yazısında şunları ifade etti: "Yakın zamana kadar Akşener'in en yakınında bulunan iki isim şimdi liderleri tarafından suçlanıyor. Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham ediliyor. Poyraz ise Akşener'in aleyhinde ve özel kalemi hakkında konuşmakla eleştiriliyor. Poyraz'ın AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun milletvekili olmasını sağladığı da ileri sürülüyor."

DİKBAYIR: SORUŞTURMA İSTİYORUM

Dikbayır, hem partiye hem de savcılığa başvurarak, soruşturma açılmasını isteyeceğini belirterek, şöyle dedi: “Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan. Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa. Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.”

POYRAZ: ÜZERİNE ALINACAK BİR DURUM YOK

Poyraz ise “Beni kastettiğini düşünmüyorum. Üzerine alınacak bir durum yok” dedi. Poyraz, Hatipoğlu'nun iki buçuk yıldır İYİ Parti'de siyaset yaptığını ve temayülden çıkarak, milletvekili seçildiğini söyledi.

AYRILIK GÜNDEME GELEBİLİR

Akşener'in kapıyı gösterdiği Dikbayır ve Poyraz'ın İYİ Parti'den ayrılması gündeme gelebilir. Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'nin geçen hafta aniden işine son verilmesinin de iddialarla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Akşener'in İde ile görüşmeden işine son verildiği belirtiliyor.