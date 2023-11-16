İYİ Parti'de istifa krizi: "Akşener 'Defolup gitsinler' demiş"

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için “Defolup gitsinler!” dediği iddiasını yazdı. Saymaz, "İYİ Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir” ifadelerine yer verdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti'deki istifa krizine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Saymaz, bugünkü yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için "Defolup gitsinler!" dediği yönünde bir iddia olduğunu yazdı.

Parti binasında sabit telefonların da dinlendiği iddiasını aktaran Saymaz, “İddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var. İYİ Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir” diye yazdı.

Geçen hafta Ümit Dikbayır'ın Akşener tarafından ‘banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle maddi ilişki kurmak'la itham edildiğini yazan Saymaz, Dikbayır’ın bu yazıdan sonra suçlamaların araştırılması için İYİ Parti'nin TBMM Grubu'na ve Disiplin Kurulu'na dilekçe verdiğini aktardı. Saymaz, “Dikbayır, gelecek haftaya kadar bekleyeceğini, gelişme olmadığı takdirde savcılığa başvurarak, iddiaların incelenmesini isteyeceğini ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye dilekçe vereceğini ifade ediyor” dedi.

DİKBAYIR: İNTİKAM DUYGUSUYLA PARTİ YÖNETİLEBİLİR Mİ?

Saymaz, Dikbayır’ın konuya ilişkin şu açıklamalarını aktardı:

"Parti dedikoduyla ve iftirayla yönetilir mi? İntikam duygusuyla parti yönetiyorlar. Benim alnım açık, başım dik. Akşener iddialara inanmış. Nasıl inandığını ben de anlamıyorum.

Biz Yavaş ve İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çıkardık. ‘İstanbul ve Ankara başarılı' dedik. Şimdi nasıl anlatacağız? Dört sene Yavaş'ın yaptıklarını anlattım Sakarya'da. Nasıl olacak? Doğru bulmuyorum. Kararı illere bırakabilirdik. İller aralarında anlaşırdı. Hırsla, intikam duygusuyla, sinirle parti yönetilir mi? Yazık günah! Soruyorum: Ankara, İstanbul… Bu belediyeler Millet İttifakı'nda olmasa 29 Ekim böyle kutlanabilir miydi?"

CİHAN PAÇACI DA RAHATSIZ

Saymaz ayrıca, Akşener'in İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ile iki aydır görüşmediğini yazdı.

Saymaz, "Akşener'in 'Cihan abi beni yanılttı' dediği konuşuluyor. İddiaya göre Paçacı da milletvekillerinden, adaylık karşılığında kayıt dışı para alındığı iddialarından rahatsızlık duyuyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dünkü grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiğini öne sürmüştü.

Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti. Hem partiye hem de savcılığa başvurarak, soruşturma açılmasını isteyeceğini belirten Dikbayır, şöyle demişti:

“Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan. Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa. Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.”