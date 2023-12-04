İYİ Parti'de kritik toplantılar: CHP'nin 'işbirliği' teklifi görüşülüyor

İYİ Parti'de, CHP'nin yerel seçimler için 'işbirliği' teklifine ilişkin kritik toplantılar yapılıyor. Yaklaşık 3 saat süren Başkanlık Divanı Toplantısı'nda kurmaylar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e görüşlerini bildirdi. Genel İdare Kurulu toplantısında da konuya ilişkin oylama yapılması bekleniyor.

İYİ Partinin Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde işbirliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi.

Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının yanına gelen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gayet güzel, herkesin görüşlerini ifade ettiği bir toplantı oldu." dedi.

Zorlu, saat 15.00'te başlayacak Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacaklarını söyledi.

OYLAMA YAPILACAK

Genel İdare Kurulu toplantısında 50 üye, Akşener'e, Özel'in seçim işbirliği teklifine ilişkin görüşlerini bildirecek.

Toplantıda, söz konusu işbirliğine yönelik oylama yapılması da bekleniyor.

CHP'DEN 'İŞBİRLİĞİ' ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'yi ziyaret etmişti.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmede önemli değerlendirmeler yaptık. İYİ Parti'nin bir genel idare kurulunda aldığı kararla aldığı 'irade beyanı vardı. İttifak kelimesi yoruldu. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği ve ikili işbirliklerini içeriyor. Biz İYİ Parti'ye yerel seçimlerine ilişkin işbirlilği için olamayacağımızı, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, eğer mümkün olursa yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin yöneticilerinin görevlendirilip görevlendirilemeyeceğini sorduk. Bu konuda bir cevap aldık" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. Bizim bir kararımız var. 81 ilde tek başına seçime girmek yönünde. Kendileri de bize bir soruyu yönelttiler. 'İki siyasi parti olarak bazı kentlerde bir işbirliği yapılır mı?' sorusunu Genel İdare Kurulu'na götürebilir misiniz? diye. Pazartesi günü biz GİK'i toplayacaktık zaten. Pazartesi günü Genel İdare Kurulumuza bu soruyu soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.