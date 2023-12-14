İYİ Parti'de sular durulmuyor: İstifa furyasının yaşandığı partide neler oldu?

İstifa furyasının sürdüğü İYİ Parti'de son kriz, Genel Başkan Meral Akşener'in talebiyle istifa eden İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın yeniden seçilmesiyle yaşandı. Özkan'ın seçilmesi için oy kullanan 7 Meclis üyesi, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Partide, 18-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan ve yerel seçimler yaklaşırken süren çözülme derinleşti.

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İYİ Parti'de, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kriz şiddetini artırarak devam ediyor. Üst üste istifaların yaşandığı partide son olarak Meral Akşener’in istifa etmesini istediği İbrahim Özkan’ı yeniden İBB Grup Başkanvekili seçilmesi yeni bir krize neden oldu.

İYİ Parti’de 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından başlayan kriz, 31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken daha da büyüdü.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından partinin üst yönetiminde 'kuruluş ayarları'na dönme fikri ağır bastı. Bu kapsamda muhalefete yönelik eleştiriler belirginleşirken, ittifak siyasetine karşı çıkıldı.

Genel Başkan Meral Akşener, 8 Kasım tarihli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız" dedi.

YEREL SEÇİM KARARI VE PARTİ İÇİNDE TARTIŞMA

Partinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin aldığı karar da tartışma konusu oldu.

İYİ Parti, yerel seçimlerde, 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun yerel seçim kararının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini sordu.

Özel'in ziyareti sonrası toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddetti.

Genel İdare Kurulu'nda yapılan oylamada işbirliği teklifine 14'e karşılık 35 hayır oyu verildi.

Genel İdare Kurulu'nun kararı parti içinde eleştirilere neden oldu. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, karara ilişkin "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Sıfır toplamlı ittifak düzenine karşı başlattığımız kutlu mücadele artık yeni bir aşamaya geçtik. Medya operasyonlarıyla, baskılarla, iftiralarla, tehditlerle beslenip büyütülen iki kutuplu siyasetin karşısında Türkiye’nin demokratik milli yükselik yolculuğunu başlatmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" diyerek tepkilere yanıt verdi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddetmişti.

İSTİFA FURYASI

Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi. Partisinin AKP ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu’nun ardından eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Ankara Milletvekili Adnan Beker İYİ Parti’den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı. İzmir Milletvekili Aytun Çıray da partiden istifa ederken, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ihraç edildi.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den istifa etmiş ve AKP'ye katılmıştı

ENSAROĞLU HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabı X’ten açıklama yayımladı. Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söyleyen Ensarioğlu, “Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

İSTİFA EDEN İBRAHİM ÖZKAN YENİDEN SEÇİLDİ

İYİ Parti'de son olarak Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti. Özkan, istifasını duyurduğu açıklamasında, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" dedi.

Özkan'ın istifasının ardından İBB İYİ Parti Grubu, grup başkanvekili seçmek için dün toplandı. 8 meclis üyesinin 7'si yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullandı. Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden grup başkanvekili oldu.

İbrahim Özkan, yeniden grup başkanvekili seçilmesinin ardından "'Hür ve müstakil' bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talebi doğrultusunda istifa etmişti.

MECLİS ÜYELERİNE KESİN İHRAÇ TALEBİ

Yaşananların ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın istifasının, dün bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Coşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN KAYIĞINA BİNEREK..."

Dün yaşananların ardından İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, dikkati çeken bir açıklama yaptı.

İBB Meclis üyelerinin kararına tepki gösteren Uz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oturduğunuz koltuklar millete hizmet koltuğudur, meydan okuma yeri değildir. İYİ Partinin varlığına bağlı olarak siyasi olur bulanların, bulamayan arkadaşlara, teşkilatlara seçmenlere karşı sorumlulukları olduğu gibi kurumsal yapımıza ve Genel Başkanımıza karşı da sorumlulukları vardır. Tercihlerini Ekrem Bey’in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin" ifadelerini kullandı.