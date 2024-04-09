İYİ Parti'deki kapalı toplantıda konuşulanlar: Akşener kimlere tepki gösterdi?

İYİ Parti'de 5 Nisan'daki Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle yapılan kapalı toplantının detayları ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tolga Akalın, Uğur Poyraz, Cihan Paçacı ve Koray Aydın'a tepki gösterdi.

İYİ Parti'de olağanüstü kongrenin 27 Nisan'da toplanması kararlaştırıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin Seçimli Olağanüsü Kongre yapacağını açıklamasının ardından milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle 5 Nisan'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkez Ek Bina'da basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Gazeteci İsmail Saymaz, dün Sözcü TV'deki programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantıdaki ifadelerini aktardı.

Saymaz, "Cuma günü bütün Genel İdare Kurulu üyeleri ve milletvekillerini topluyor. Aday adayları da var. Bütün öfkesini oraya yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

"Bunlar kapalı toplantı bilgileri" diyen Saymaz, şunları anlattı:

"Adaylığını açıklayan Tolga Akalın, kongre tarihinin çok kısa bir süreye ilan edildiğini söylüyor, 'Hazırlık yapamayız' diyor. Akşener, 'Sen zaten aylardır çalışıyorsun, hazırlığını yapmışsındır' diyor.

Uğur Poyraz söz alıyor, 'Konuşma, sen git televizyonlarda konuş' diyor.

Ben, Koray Aydın ve Cihan Paçacı'nın Meral Akşener'e istifa etmelisiniz dediğini aktarmıştım. Bunu orada söylüyor. 'İsmail Saymaz bunu demiş diyor, Cihan Paçacı'yı susturuyor.

Koray Aydın'a 'Sen Yüce Divanlık olduğunda İzmit'te biz sana sahip çıkmadık mı' demeye getirerek aslında övüyormuş gibi Koray Aydın'a ithamda bulunuyor."