İYİ Parti'den AYM'nin sansür yasası kararına tepki

AYM'nin sansür yasasını görüştüğü sırada AYM önüne gelen gazetecileri ziyaret eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "iktidarın adeta basın mesleği üzerinde bir yumruğu haline gelen bu yasanın iptali için maalesef beklentimiz çok daha farklı yöndeydi" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sansür yasası ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen ve hapis cezası öngören maddenin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından görüşülmesini takip eden gazetecileri ziyaret etti.

AYM'nin, söz konusu yasanın iptal edilmesi talebini reddetmesi üzerine açıklama yapan Zorlu, "Dezenformasyon yasası olarak bilinen ama uygulamada iktidarın adeta basın mesleği üzerinde bir yumruğu haline gelen bu yasanın iptali için maalesef beklentimiz çok daha farklı yöndeydi" diye konuştu.

Edindiği bilgilere göre 40 gazetecinin düzenlemeden etkilendiğini söyleyen Zorlu, söz konusu yasa hükmünün er ya da geç iptal edileceğine inandıklarını kaydetti.

Bu konuda hukuk mücadelesi vereceklerini ifade eden Zorlu, "Sayın genel başkanımızın öncülüğünde biz bu yasadan etkilenen tüm gazeteci arkadaşlarımızın, bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışan bütün basın mensuplarının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.