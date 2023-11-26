İYİ Parti'den 'Fatih Akşener' açıklaması: İddialar gerçek dışı

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Genel Başkan Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkındaki iddialarla ilgili, "Fatih Akşener de bu süreçte, başka birçok gönüllümüz gibi tamamen gönüllü ve sadece dışarıdan bir bakış sağlamak amacıyla, kampanyadaki görsel iletişim çalışmalarına destek sağladı. Bunun haricinde, kendisiyle ilgili medyada yer alan bütün iddialar gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kavuncu, "Son günlerde gündeme gelen ve birtakım mihraklar tarafından çarpıtılıp, artık partimize zarar verme amacını da güttüğü anlaşılan iddialar nedeniyle bir açıklama yapmalıyım" dedi.

11 Ocak 2023 tarihinde Akşener tarafından "Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atandığını belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"Yani 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek seçimlere yönelik, partimizin kampanya yönetimini gerçekleştirdim. Ancak seçim kampanyaları hem çok geniş hem de uzmanlık gerektiren bir süreç olduğundan, Sayın Birol Aydemir'in sorumluluğunu üstlendiği "Veri Birimi", Sayın Ümit Özlale'nin sorumluluğunu üstlendiği ve seçim beyannamemizle ilgilenen "Politika Birimi" gibi içinde yöneticilerimizin, uzmanların ve profesyonellerin de olduğu 10 ayrı birim oluşturuldu."

"FATİH AKŞENER GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK SAĞLADI"

Kendisinin 10 ayrı birimin koordinasyonunu yürüttüğünü kaydeden Kavuncu, "Bütün birimler ve bunlara dair çalışmalar; tamamen şeffaf, katılımcı, açık ve karşılıklı koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildi. Kampanyanın özellikle görsel iletişim süreci, partinin dinamiklerine daha hâkim olmaları bakımından, kendileri de partili olan iç bir ekip tarafından yürütüldü" ifadelerini kullandı.

Fatih Akşener ile ilgili iddialara dair Kavuncu, "Fatih Akşener de bu süreçte, başka birçok gönüllümüz gibi tamamen gönüllü ve sadece dışarıdan bir bakış sağlamak amacıyla, kampanyadaki görsel iletişim çalışmalarına destek sağladı. Bunun haricinde, kendisiyle ilgili medyada yer alan bütün iddialar gerçek dışıdır" dedi.

"KAMUOYUNU MEŞGUL ETMEK MİLLETİMİZE SAYGISIZLIKTIR"

Kavuncu, şunları söyledi:

"Bugün bu açıklamayı yapma gerekliliğini duymam, seçimden önce yer aldığım birçok canlı yayında seçim kampanyasına dair son derece net ve somut açıklamalar yapmama karşın birçok yanlış algının tekrar tekrar gündeme getirilmesidir. Hiç kimse ama hiç kimse, emekle ve alın teriyle kurulan bu partinin ve onun emekçilerinin varlığından daha kıymetli değildir ve asla olmayacaktır.

Bize oy veren veya vermeyen, ülkemize dair haklı endişeleri bulunan vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'nin sorunlarını göz ardı edip, çoğu vatandaşın umurunda olmayan gündemlerde boğulmak, kamuoyunu meşgul etmek milletimize saygısızlıktır. Hepimiz bu sorumluluğun bilincinde olmalı, hür ve müstakil bir siyaset düzeni için verdiğimiz mücadeleye odaklanmalıyız."

Son günlerde gündeme gelen ve birtakım mihraklar tarafından çarpıtılıp, artık partimize zarar verme amacını da güttüğü anlaşılan iddialar nedeniyle bir açıklama yapmalıyım.



11 Ocak 2023 tarihinde, Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener tarafından "Seçim Kampanyasından Sorumlu… — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) November 26, 2023

ÜMİT DİKBAYIR'IN İDDİALARI

Partiden ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, geçtiğimiz günlerde TV100 ekranında açıklamalarda bulunmuştu.

Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim sürecinde partinin kampanyasının başında olduğunu söylemişti.

"Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti" diyen Dikbayır, "Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dikbayır ayrıca şu iddialarda bulunmuştu:

"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi. Ben de 'Ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten' dedim. Onlar biraz daha fazla çalıştılar, onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını, rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış."