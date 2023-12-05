İYİ Parti'den ihraç edilen Dikbayır'dan 'Farklı partiye geçecek misiniz?' sorusuna yanıt

İYİ Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi. İhraç kararının ardından konuşan Dikbayır, "Partiyi medyada yıpratmaktan ihraç ediyorlar. Ben açıklamalarımın arkasındayım” dedi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın oybirliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir" denildi.

DİKBAYIR: PARTİYİ MEDYADA YIPRATMAKTAN İHRAÇ EDİYORLAR

İYİ Parti'nin disipline sevkle ihracına karar verdiği Sakarya vekili Ümit Dikbayır, kararın ardından TELE1'e açıklamalarda bulundu.

Dikbayır, Perşembe günü basın toplantısı yapacağını açıkladı. Dikbayır, “3 maddeden sevk etmişlerdi. MDK ikisini kabul etmemiş. Partiyi medyada yıpratmaktan ihraç ediyorlar. Ben açıklamalarımın arkasındayım” dedi. Dikbayır, farklı bir partide siyaset yapıp yapmayacağını ilişkin ise, “Daha çok yeni bir konu. Daha düşünmedim. Sakinleşip düşünmek lazım” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dikbayır, 22 Kasım’da kesin ihraç talebiyle İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmasına, Dikbayır'dan savunma istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne karar verilmişti.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 22 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle parasal ilişki kurmak başta olmak üzere dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dikbayır aynı zamanda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için de TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu.

Dikbayır, İYİ Parti’ye gönderdiği savunmasında hakkındaki “taciz, belediyelerle parasal ilişki kurma ve Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletme” gibi iddiaları reddetmişti.

Ümit Dikbayır, hakkında başlatılan MDK soruşturmasına ilişkin verdiği savunmada “partiden kesin çıkarma” talepli disiplin soruşturmasına yer olmadığını belirterek, “Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle iddia olunan eylemleri gerçekleştirmediğim sabit olduğundan ve bunlara ilişkin tutarlı hukuken geçerli hiçbir delil de bulunmadığından, hakkımda açılan ‘kesin çıkarma’ talepli disiplin soruşturmasında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesini saygılarıma talep ederim” demişti.