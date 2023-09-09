İYİ Parti'den “İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylıkları Anayasa'ya aykırıydı” diyen DEVA'ya yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı ile ilgili, “Anayasaya aykırıydı. Biz bunu kabullenmedik” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Mustafa Yeneroğlu’na yanıt verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı olmasıyla ile ilgili, “Anayasaya aykırıydı. Biz bunu kabullenmedik” diyen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’na yanıt verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 6 Mart’ta imzaladığı mutabakat metnine ilişkin sözleri tartışmaya neden oldu.

TV100’de katıldığı programda Yeneroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterildiği mutabakat metni ile ilgili, “Anayasaya aykırıydı, kabullenmemiz mümkün değildi” ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, ilgili maddeye ilişkin soru gelmesi üzerine de, “Son maddeydi ve cumhurbaşkanının yetkisine bırakılıyordu. Başka türlü kabul etmemiz mümkün değildi” dedi.

İYİ PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Yeneroğlu'nun bu sözlerine İYİ Parti'den yanıt geldi. T24’den Eray Görgüllü'ye konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Mutabakat metni çok açık, bu tutarsız yaklaşımın asıl muhatabı CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi. DEVA Partisi’nin 6 Mart’ta mutabakat metnine imza attığını hatırlatan Zorlu, “Attıkları imzayı da CHP milletvekili adayları olarak millete götürmüşlerdir” ifadelerini kullandı.

“METİN TÜM LİDERLERCE DE İMZALANMIŞTIR”

6 Mart tarihli mutabakat metninin çok açık olduğunun altını çizen Zorlu,“13. maddede Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda atanacağı net bir şekilde ortaya konulmuş ve metin tüm liderlerce de imzalanmıştır. Ayrıca o dönemde hukukçular arasındaki değerlendirmelerde en karşıt görüşte bile, seçim sonrası belediye başkanlığı görevlerini bırakmaları halinde bir problem yaşanmayacağı ortaya konulmuştur”dedi.

“CEVAP VERMESİ GEREKEN YER CHP VE KILIÇDAROĞLU’DUR”

Sözlerine devam eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Ve dahası, seçim sürecinde sayın Kılıçdaroğlu tarafından bu iki belediye başkanının görevleri de tanımlanmış ve milletimize duyurulmuştur. Buna göre, sayın İmamoğlu’nun Afetlere Hazırlık ve Şehircilik, Mansur Yavaş ise Sosyal Politikalar, Teknolojik Dönüşüm ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcıları olacağı açıklanmıştır, ki iki büyükşehir belediye başkanı ile tüm liderler ortak miting yaparak bu yönetim modelini milletimize sunmuşlardır.

Tüm bunlar olurken sayın Yeneroğlu da dahil olmak üzere Deva Partisi milletvekili adayları, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olarak milletten oy istemişlerdir. 6 Mart’ta attıkları imzayı da CHP milletvekili adayları olarak millete götürmüşlerdir. Dolayısıyla son derece tutarsız gördüğümüz bu yaklaşıma cevap vermesi gereken asıl yer, CHP ve sayın Kılıçdaroğlu’dur."