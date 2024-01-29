İYİ Parti'den istifa eden 250 kişi CHP’ye geçti

Uşak'ta İYİ Parti'den istifa eden yaklaşık 250 kişi, düzenlenen törenle CHP’ye katılarak yerel seçimlerde CHP’nin Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım’a destek vereceklerini duyurdu.

BirGün EGE

İYİ Parti’de istifalar sürüyor. Uşak’ta İYİ Parti üyesi 250 kişi partilerinden istifa ederek CHP’ye üye oldu. İYİ Parti'den istifa eden kişiler için sembolik olarak İYİ Parti Belediye Meclisi Adayı Dr. Mehmet Akif Şanlı, İYİ Parti Uşak Milletvekili Adayı Tolga Pirinçci, İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı Evren Duygu’ya CHP rozetleri takıldı.

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, herkesin ortak hedefinin daha yaşanılabilir bir Uşak’ı yaratmak olduğunu ifade ederek, “Uşak Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardır. Şehrimizin her yönü ile gelişmeye ve tanıtılmaya ihtiyacı vardır. Uşak’ın makûs tarihini belediye başkan adayımız Özkan Yalım ve sizlerle birlikte değiştireceğiz. Uşak'ta sosyal belediyeciliği biz sağlayacağız” dedi.

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, “31 Mart'ta bu önemli sınavdan başarıyla çıkacağımızdan hiç şüphem yoktur. Katılımlarınız için teşekkür ederim” diye konuştu.

Milletvekilliği döneminde Uşak'ın sorunlarını meclise taşıyan Özkan Yalım'a teşekkür eden CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, şunları söyledi: “Şeffaf belediyeciliği Uşak'ta biz yapacağız. Yapılan yolsuzlukların hesabını biz soracağız. Çaldıkları herşeyi onlardan geri alarak Uşak halkına geri teslim edeceğiz. Buldukları her yerden çalıyorlar. Bizler 5'li çetelere değil, herkese hizmet getireceğiz.”