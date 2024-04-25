İYİ Parti'den kurultay açıklaması: "Organize usulsüzlük iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

İYİ Parti Kurultay Organizasyon Komitesi, 27 Nisan'daki 5. Olağanüstü Kurultay öncesi ortaya atılan delege listelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Kurultay Organizasyon Komitesi tarafından, 27 Nisan'da ATO Congresium’da gerçekleştirilecek İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı öncesi delege listelerine ilişkin ortaya atılan iddialar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü ATO Congresium’da gerçekleştirilecek İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin hazırlıkların oluşturulan komisyon tarafından büyük bir titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

"Kongre takvimi doğrultusunda delege listelerinin Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nda askıya çıkarıldığı, adaylarla paylaşıldığı ve yapılan itirazlar sonucu 'organize usulsüzlük yapıldığına dair' iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şöyle ki 1.302 delege içerisinde Genel Merkezimizin yaptığı itirazlar sonucu 12 delege, Sayın Koray Aydın’ı temsilen yapılan itiraz sonucu 1 delege, bireysel başvurular sonucu ise 3 delege olmak üzere yalnızca toplam 16 delegenin bilgilerinde sehven yapılmış hatalar düzeltilmiştir. Sayın Mehmet Tolga Akalın’ı temsilen yapılan itiraz ise İlçe Seçim Kurulunca delil yokluğu gerekçesiyle reddedilmiş ve delege listesi kesinleşmiştir.