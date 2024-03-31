İYİ Parti'den 'Meral Akşener' açıklaması

İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. İstifa iddialarına ilişkin "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle Akşener'in yarın basın toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" ifadesine de yer verildi.

Akşener'in istifa edeceği iddiaları gündeme gelmişti.