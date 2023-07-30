İYİ Parti'den yerel seçim ve ittifak açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçime kendi adaylarıyla girmek istediklerini söyledi. 81 ilde aday çıkarmayı planladıklarının altını çizen Zorlu, "Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefette gündem, kongre süreçleri ve 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlere dönmüş durumda.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifak yapan İYİ Parti'nin 2024 yılında kendi adayları ile seçimlere girmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söyledi. Zorlu, “Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak” dedi.

Seçim işbirliğine ilişkin de konuşan Zorlu, “Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi:

“Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır. Elbette seçim işbirliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İYİ Parti’nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak.”