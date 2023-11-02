İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, partisinden istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Hatipoğlu, istifa sebebinin partisi ile yaşadığı görüş ayrılığı olduğunu belirtti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Seçim sürecinden itibaren partisi ile görüş ayrılıkları yaşadığını kaydeden Hatipoğlu, "Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, genel başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

Büyük Türk Milleti’nin bilgisine;



Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.



Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı… — nebi hatipoglu (@NebiHatipoglu) November 2, 2023

CHP'Yİ ELEŞTİRMİŞ, AKP İLE İTTİFAK İSTEMİŞTİ

Hatipoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada, CHP ile ittifak yapılmasının partisine zarar verdiğini söylemişti.

Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence, Eskişehir de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur” ifadelerini kullanmıştı.