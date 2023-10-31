İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Başaran istifa etti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran, henüz bilinmeyen bir nedenle 10 aylık görevinden istifa etti.

Güncel 31.10.2023 17:00 Giriş: 31.10.2023 17:00

Güncelleme: 31.10.2023 17:00 Kaynak: İHA

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İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran görevinden istifa etti. Gaziantep’te İYİ Parti’den istifalar devam ediyor. İlçe başkanlarının genel merkez kararıyla istifa etmesinin ardından İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran da 10 aylık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başaran’dan boşalan koltuğa kimin geleceği merak ediliyor.