İYİ Parti GİK üyesi istifa edenleri hedef aldı: Mevzu makamsa hepiniz ölün

İYİ Parti GİK üyesi Raşit Emir Süer, partisinden art arda istifa eden isimleri hedef alarak, "Mevzu vatansa hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün" dedi.

İYİ Parti’de yaşanan art arda istifalar hakkında paylaşım yapan Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Raşit Emir Süer, CHP’yi ve İYİ Parti’den istifa edenleri hedef aldı.

"Neden istifa ediyorlar anlatayım" başlığıyla bir paylaşım yapan Süer, mesajını “Mevzu makamsa hepiniz ölün” ifadeleriyle sonlandırdı.

GİK Üyesi Raşit Emir Süer şunları kaydetti:

"Şeyh Said söylemi sebebiyle, Genel Başkanımız Ensarioğlu’nu ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna gönderdi. Ayrılan Diyarbakır teşkilatı da Şeyh Said taraftarıydı ki, istifa ettiler.

Genel Başkanımız, sürecin başından beri hiç bir tehdide boyun eğmedi. Giden kimsenin de arkasından konuşmadı. Konuşanların tamamı davalarını, yol arkadaşlarını sattıklarının farkında, kendi ahlaksızlarını bastırmak adına konuyu değiştirme çabasındalar.

Karalayanların amaçlarının neye hizmet ettiği de gün yüzü gibi ortada. AKP’nin elinden İstanbul ve Ankara’yı aldık. Dedik ki; İstanbul ve Ankara’yı alan, ülkeyi alır. Öyle olmadı. İstanbul’u ve Ankara’yı alan CHP’de, küçük AKP oldu.

CHP’nin elinde ki güce esir olan siyasetçiler, davalarını terk ettiler. Biz durmamız gereken yerde duruyoruz hem de aslanlar gibi. Tüm baskı, psikolojik şiddet, kuşatma ve tacizlere rağmen mevzu vatanda hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün."

Neden istifa ediyor anlatalım;



Şeyh Said söylemi sebebiyle, Genel Başkanımız Ensarioğlu’nu ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna gönderdi.

Ayrılan Diyarbakır teşkilatı’da Şeyh Said taraftarıydı ki, istifa ettiler.



Genel Başkanımız, sürecin başından beri hiç bir tehdite… https://t.co/zg0cOqEQaq — Raşit Emir Süer (@RasitEmirSuer) December 17, 2023

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de son günlerde yaşanan istifalara Diyarbakır'da 12 bin 750 kişinin daha eklenmesine partinin GİK üyesi Raşit Emir Süer, sert tepki gösterdi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifa ettiği İstanbul'u ve Ankara'yı da konu eden Süer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevzu vatansa hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün" dedi.

"İmamoğlu" ve "Şeyh Said" tartışmaları İYİ Parti'de istifaları da beraberinde getirdi. Son günlerde partinin üst düzey isimleri ve il kurullarından peş peşe ayrılık haberleri gelirken, Diyarbakır'da 12 bin 750 kişinin istifasının ardından İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile 5 meclis üyesi daha partiden ayrıldı.

İYİ PARTİ’NİN MECLİS’TE 39 KOLTUĞU KALDI

Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi. Partisinin AKP ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu’nun ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise ihraç edildi. Son olarak İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun da istifa etmesiyle İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 39’a düşmüş oldu.