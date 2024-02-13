İYİ Parti ile BBP'nin paylaşamadığı aday: Aynı ismi duyurdular

Denizli’nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener tarafından İYİ Parti Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi.

19 Ocak'ta BBP tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Alaaddin İshak Gümüş, dün de İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklandı.

Gümüş, sahnede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile poz verenlerin arasında yer aldı.

Gümüş'ün BBP İl Başkanı İsmail Karateke verdiği poz partinin hesabından paylaşılarak, "Belediye başkanlığı adaylık süreci kendilerine, camiamıza ve Güney’e hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” notu düşülmüşüt.