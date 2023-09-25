İYİ Parti kurucularından Aydın Adnan Sezgin istifa etti

Geçen dönem İYİ Parti'den Aydın Milletvekili olarak seçilen Aydın Adnan Sezgin istifa etti.

İYİ Parti eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in parti üyeliğini sonlandırdığı öğrenildi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, istifayı doğrulayarak "Biz de sistemden gördük. İYİ Parti önceki dönem milletvekili Aydın Adnan Sezgin, sistem üzerinden partisinden istifa etti. Zaten ortalıkta yoktu. İstifa ettiği doğrudur” şeklinde konuştu.

Taner, Sezgin ile telefonla bir görüşme sağlayamadığını söyleyerek "Geçtiğimiz seçimlerde yapılan ön seçimde beşinci sırada çıkan arkadaş, seçim sürecinde sadece Genel Başkan (Meral Akşener) Aydın'a geldiğinde görüntü verdi. Bir daha ortalıkta görünmedi. Şimdi de istifa etmiş hayırlı olsun” dedi.