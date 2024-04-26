İYİ Parti kurultayında Erdoğan endişesi: Oktay Vural, ‘Cumhur İttifakı’nın temsilcisi’ mi?

Seçimli kurultay kararı alan İYİ Parti’nin genel başkan adaylarından Mehmet Tolga Akalın, Erdoğan’ın genel başkanlık seçimlerine müdahale edebileceğini ima etti. Bazı parti kaynaklarına göre, Oktay Vural ‘Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’deki temsilcisi’ olarak görülüyor.

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, yarın görülecek olağanüstü kurultaya dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Seçime az bir süre kala ‘salonun fiziki şartları ve kapasitesi’ gerekçesiyle kurultaya seyirci alınmayacağı açıklanmıştı.

ERDOĞAN'IN ELİ

İYİ Partili Tolga Akalın, ‘seyircisiz kurultay kararının müzakere edilmediğini’ belirterek perde arkasına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’a konuşan Akalın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dikkat çekerek şunları söyledi:

“Organizasyon komitesinin böyle bir karar alma hakkı yok. Zira anayasal bir haktır katılım. Ancak kongre başlar, divan başkanı selametle sürdürülemeyeceğini görürse seyircisiz devam edilebilir. Ama yetkisini hiçbir tüzük ve yasadan almayan bir komitenin böyle işlere girmesi yok hükmündedir.

Bakınız, İYİ Parti tabanı yeniden çok umutlandı. Gördüğüm kadarıyla, daraltılmış bir kongreyle bu umudun kesilmesi isteniyor. Komite başkanına iyi odaklanmak lazım. Erdoğan, İYİ Parti’nin üstünden elini çekmeli.”

‘CUMHUR’UN TEMSİLCİSİ’ VURAL MI?

Akalın ‘komite başkanı’ olarak kimi işaret ettiğine dair bir isim vermedi. Ancak Pehlivan, kendisine konuşan bazı parti kaynaklarının İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’a dikkat çektiğini yazdı. Bu kaynaklara göre Vural’a 'Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’deki temsilcisi' gözüyle bakılıyor.