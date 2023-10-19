İYİ Parti'nin 6'ncı kuruluş yıldönümü etkinliği ertelendi

İYİ Parti Sözcüsü, Kürşad Zorlu, partisinin 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan 6'ncı kuruluş yıldönümü etkinliğinin 'Milli Yas' sebebiyle 28 Ekim Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

İYİ Parti'nin 21 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan 6'ncı kuruluş yıldönümü programı ertelendi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, programın, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve bu sebeple ilan edilen 'Milli Yas' sebebiyle gerçekleştiğini belirtti.

Program, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili, Kürşad Zorlu, şunları söyledi:

🔴KAMUOYUMUZA



21 Ekim 2023 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız 6.Kuruluş Yıl Dönümü programımız, Gazze’de yaşanan katliam ve Milli Yas sebebiyle 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılacaktır.



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı ve yeni yüzyılında Milli Yükseliş'in coşku… pic.twitter.com/g2VL5gpxVm — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) October 19, 2023

"21 Ekim 2023 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız 6. kuruluş yıldönümü programımız, Gazze’de yaşanan katliam ve Milli Yas sebebiyle 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı ve yeni yüzyılında Milli Yükseliş'in coşku ve kararlılığını hep birlikte göstereceğimiz 28 Ekim Cumartesi günü, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda Saat 11.00’da buluşmak üzere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz."