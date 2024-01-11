İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ocak sonunda açıklanacak: "Önce AKP'nin adayını görelim"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara adaylarını açıklamak için AKP’nin adayını beklediklerini belirterek, “Ankara ve İstanbul için görüşme trafiğimiz sürüyor. Ocak sonuna kadar açıklamayı umut ediyoruz” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, aday gösterme süreçlerini Sözcü’den Saygı Öztürk’e anlattı. İktidarı ve CHP'yi toplumu kutuplaştırmakla suçlayan Zorlu, adaylarını Ocak ayı sonunda açıklayacaklarını duyurdu.

‘Üçüncü yol’ sunduklarını anlatan Zorlu, şunları söyledi:

“‘Hür ve müstakil siyaset’ diyerek ifade ettiğimiz anlayışımız işte bu iki kesimin de aidiyet duyabileceği, Türkiye’nin yeni toplumsal güç merkezi olmaya adaydır. ‘Üçüncü yol’ diyerek ifade edilen de alternatif bir iktidar rotasıdır. Milli kültür ve tarihimizle bezenmiş değerler ekseninde güçlenmiş ve vatandaşa yüzünü dönen bu anlayış, inanıyoruz ki ülke sorunlarını çözmede daha avantajlı hale gelecektir.

Elbette bu yolun zorluklarının farkındayız. Çünkü çok çalışmamız ve kendimizi daha fazla anlatmamız lazımdır. Alışılagelmiş bir kazan-kaybet senaryosuna bir bakıma başkaldırıyoruz. Bu zorluklara rağmen milletimizin kazanacağı ve yalnızca seçmenin velinimet olacağı bir siyasal rekabete öncülük etmek bizim için ciddi bir sorumluluk haline gelmiştir.”

“ÖNCE AKP’NİN ADAYINI GÖRELİM”

“Yerel seçimde bunun bir sonucunu alacağınıza inanıyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Zorlu, “Biz Genel İdare Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızı çıkaracağız” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu ana kadar 7 büyükşehir, 12 il ve 100’den fazla ilçede adaylarımızı açıkladık. Ankara ve İstanbul için görüşme trafiğimiz sürüyor. Ocak sonuna kadar açıklamayı umut ediyoruz. Özellikle Ankara için AK Parti adayını da bir görelim. Tüm büyükşehirlerimizde vatandaşımızın alternatif tercihler bulmasına ve yeni bir alan açmasına imkan sunacağız. İddialı olduğumuz il ve ilçeler var, hatta büyükşehirler var. Seçim rekabeti sahaya indiğinde bunları daha detaylı görüp konuşacağız.

“AKP VE CHP’YLE YARIŞACAĞIZ”

Toplumun kutuplaşmasında AKP’nin yanı sıra CHP’yi de suçlayan Zorlu şunları dedi: “Türkiye’yi iki kutuplu siyasete toptan götürmek isteyen anlayış hem iktidarda hem de maalesef muhalefette de var. Bu neticeyi üretenler açısından herkes mutlu. Ama ya vatandaş? Geçim derdinde. Nefes alamaz halde. Emekçi hakkını alamıyor, emekli ise evinden dışarı çıkamıyor. Gençlerimiz geleceğinden umutsuz.

Biz AK Partiyle de CHP ile de yarışacağız. Bu ülkenin geleceğinde olan her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Bununla birlikte milletimizin yaşadığı pek çok sorun karşısında çözüm üretemeyen iktidara ve çözümden yoksun gördüklerine de bize vereceği destekle etkili bir mesaj vereceğine inanıyoruz. Ardından ise hedefimiz elbette iktidara talip olmaktır ve bunu da başarmak zorundayız.”