İYİ Parti'nin Beşiktaş adayı için Mustafa Sandal'ın adı geçiyor

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı için İYİ Parti'den teklif aldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, "Sayın Genel Başkanımız ile çok iyi ilişkileri var. Geçtiğimiz günlerde de genel merkezimize geldi. Burada belediye başkanlığına ilişkin görüş alışverişinde olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

İYİ Parti'nin, Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı için şarkıcı Mustafa Sandal'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Söz konusu iddia İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'a soruldu. Üçok, şarkıcının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilişkilerinin iyi olduğuna vurgu yaparak, "Geçtiğimiz günlerde de genel merkezimize geldi, burada konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar içerisinde belediye başkanlığına ilişkin görüş alışverişinde olduğunu değerlendiriyorum" yanıtını verdi.

Mustafa Sandal'ın aday olması durumunda mutluluk duyacağını ve destekleyeceğini belirten Üçok, "Tabii neticede buna karar verecek olan başkanlık divanımızdır" şeklinde konuştu.

Ensonhaber'in YouTube kanalında konuşan Üçok'un açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Mustafa Sandal Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan birisi. Kendisinin aynı zamanda Sayın Genel Başkanımız ile çok iyi ilişkileri var. İstanbul’da da bir görüşmeleri olmuştu daha önce. Geçtiğimiz günlerde de genel merkezimize geldi, burada konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar içerisinde belediye başkanlığına ilişkin görüş alışverişinde olduğunu değerlendiriyorum.

Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından ben büyük mutluluk duyarım. Tabii neticede buna karar verecek olan başkanlık divanımızdır. İnşallah Sayın Sandal, Beşiktaş Belediye Başkanı adayımız olur seçimi kazanır ve Beşiktaş’a da çok büyük hizmetler yapar. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğim."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında inceleme başlattığı ve şeriat istemeyenlerin kafir olduğunu söylediği sözleriyle tepki toplayan imam Halil Konakçı'nın fotoğrafını Twittter'dan paylaşan Şarkıcı Mustafa Sandal, “Şimdi de kafir olduk öyle mi. Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler” diyerek Konakçı'ya tepki göstermişti.

İmam Halil Konakçı ile ilgili paylaşımına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun destek vermesinin ardından Mustafa Sandal, 15 Eylül'de parti genel merkezinde Akşener'i ziyaret etmişti.