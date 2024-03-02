İYİ Parti'nin Tokat adayı YSK'nin kararını duyurdu

İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Şeref Menteşe, adaylığının düşürüldüğüne dair YSK kararının kendisine ulaştığını açıkladı.

İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) adaylığının düşürülmesi yönündeki kararının kendisine ulaştığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Menteşe, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu akşam saat 17.30 itibarı ile İyi Parti Tokat Belediye Başkanı adaylığımızın seçim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Adaylığımızın açıklandığı gün itibarı ile bizimle birlikte gece gündüz çalışan teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bizi büyük bir muhabbetle bağrına basan hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim."

Menteşe’nin adaylığı 2019 yılında aldığı ceza nedeniyle düşürülmüştü.