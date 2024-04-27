İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurultay'ında yapılan üçüncü tur seçimleri sonucunda yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı olağanüstü kurultayda Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı. 3. turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı oldu.

Sabah saat 11.00’de başlayan İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı. TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin 2. genel başkanı seçildi. Birinci ve ikinci turda gerekli çoğunluğa ulaşılamadı, Genel Başkanlık yarışı üçüncü turda sonuçlandı. Delegelerin kullandığı oyların 611'ini Dervişoğlu, 548'ini ise Koray Aydın aldı.

Salona giriş yapan Dervişoğlu, kendisine "İktidara doğru Dervişoğlu" sloganlarıyla karşılayan delegeleri selamladı. Dervişoğlu daha sonrasında kurultay divanında yer alan partililerle tokalaştı.

Başkanlık seçiminin tamamlandığı kurultay, genel idare kuurlu ve merkez disiplin kurulu üyelerinin seçilmesiyle devam edecek.

5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 27, 2024

AKŞENER'DEN DERVİŞOĞLU'NA TEBRİK

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Dervişoğlu'nu kutladı. Akşener, X (Twitter) hesabında; "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.