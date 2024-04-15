İYİ Parti, Ordu'da 'seçimlerin yenilenmesi' için YSK'ye ikinci kez başvurdu

İYİ Parti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye ikinci kez başvurdu.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ye bir kez daha başvurduklarını bildirdi.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ye başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Öztürk'ün paylaşımı şöyle:

"Hukuk ve Seçim İşleri Başkanımız sayın Hakan Şeref Ongun ile birlikte; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimine yönelik ikinci bir dilekçemizle Tam kanunsuzluk nedeniyle ‘Yenilenmesine’ yönelik başvurumuzu yaptık.

Emsal kararlarda görüleceği üzere başvuruya konu kişi bilgilerini YSK ile paylaştığımız 95 sandık kurulu başkanı ve memur üyesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorduktan sonra karar verilmesini talep ettik."