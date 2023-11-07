İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı istifa etti

İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Murat Tunca istifa ettiği açıkladı.

İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca görevinden istifa etti.

Tunca, partisinin yerel seçimlere daha güçlü girebilmesi adına istifa ettiğini açıkladı.

Atama ile geldiği göreve 2 defa da kongre ile seçilen Ulvi Murat Tunca, “Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatının seçimlere daha iyi hazırlanması, yeni bir çalışma azmi ve heyecanı ile seçimlere daha güçlü girebilmesi için istifa ettim” dedi.

Öte yandan, İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca’nın istifasının ardından, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantıda İlçe Başkanlığına Mustafa Bulut’un seçildiği öğrenildi.