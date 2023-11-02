İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasını eleştirdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına ilişkin, “Hukuki gerekçeden yoksun tutuklama gibi ağır bir tedbir, ifade ve basın özgürlükleri bakımından demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir müdahale olarak kabul edilemeyeceği gibi siyasi sebeplerle verilen bu ve benzeri kararlar yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Zira bir hukuk devletinde yolsuzluk yapanlar yerine görevini yapmaya çalışan gazetecilerin hapse atılması bir hukuk garabetidir” açıklamasını yaptı.

Güncel 02.11.2023 00:42 Giriş: 02.11.2023 00:42

Güncelleme: 02.11.2023 00:46 Kaynak: Haber Merkezi

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ANKA

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, bugün öğleden sonra Ankara’da gözaltına alınmıştı. Tolga Şardan’ın evinde bir saate yakın süre arama yapıldı. Şardan, Ankara Adliyesi’ndeki ifade işlemleri sonrasında tutuklandı. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de X (Twitter) hesabından Zorlu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamayı X hesabında paylaştı. Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti: “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu yargı raporunda neler var” başlıklı haberi sebebiyle gazeteci Tolga Şardan hakkında bugün ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmış, Ankara’daki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınmış ve tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır. Hukuki gerekçeden yoksun tutuklama gibi ağır bir tedbir, ifade ve basın özgürlükleri bakımından demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir müdahale olarak kabul edilemeyeceği gibi siyasi sebeplerle verilen bu vb kararlar yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Zira bir hukuk devletinde yolsuzluk yapanlar yerine görevini yapmaya çalışan gazetecilerin hapse atılması bir hukuk garabetidir. İYİ Parti olarak daha önce benzer hukuksuzlukların karşısında durduğumuz gibi Sayın Şardan’a yapılan bu hukuksuzluğun da derhal sona ermesi için süreci her yönüyle yakından takip edeceğimizi açıkça belirtmek isteriz.”