İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, istifaları kayda değer bulmadı: Partimize saldırı var

Partisindeki istifaları değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

İYİ Parti sözcüsü, partisindeki istifaları değerlendirdi. Kayda değer bir kayıplarının olmadığını savunan Zorlu, partisine saldırı yapıldığını iddia etti.

Zorlu şu açıklamayı yaptı: "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de son günlerde yaşanan istifalara Diyarbakır'da 12 bin 750 kişinin daha eklenmesine partinin GİK üyesi Raşit Emir Süer, sert tepki gösterdi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifa ettiği İstanbul'u ve Ankara'yı da konu eden Süer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevzu vatansa hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün" dedi.

"İmamoğlu" ve "Şeyh Said" tartışmaları İYİ Parti'de istifaları da beraberinde getirdi. Son günlerde partinin üst düzey isimleri ve il kurullarından peş peşe ayrılık haberleri gelirken, Diyarbakır'da 12 bin 750 kişinin istifasının ardından İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile 5 meclis üyesi daha partiden ayrıldı.

İYİ PARTİ’NİN MECLİS’TE 39 KOLTUĞU KALDI

Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi. Partisinin AKP ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu’nun ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise ihraç edildi. Son olarak İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun da istifa etmesiyle İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 39’a düşmüş oldu.