İYİ Parti, Sümela Manastırı'nda yapılacak ayini hedef gösterdi: İptal edilsin

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yarın Sümela Manastırı'nda yapılacak ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönetmesi beklenen Meryemana Yortusu Ayini'ni hedef gösterdi, iptal edilmesi çağrısı yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın eteklerinde bulunan, Türkiye’nin en önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı’nda 10. kez yapılacak Meryemana Yortusu Ayini'ni hedef göstererek iptal edilmesi çağrısında bulundu.

15 Ağustos 1461'de Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından 'fethedildiğini' belirten Zorlu, "Türkiye karşıtı kesimler ise bunu adeta bir matem günü olarak görürler" dedi. Yetkilileri 'uyarmak' istediğini dile getiren Kürşad Zorlu, söz konusu ayinin 'basit bir ibadet faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini dair güçlü tespitler bulunduğunu' söyledi ve ayinin iptal edilmesini istedi.

🔴15 AĞUSTOS’TA SÜMELA MANASTIRI’NDAKİ AYİNLE İLGİLİ UYARI VE ÇAĞRIMIZ❗️📢



15 Ağustos 1461, Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih tarihidir...



Türkiye karşıtı kesimler ise bunu adeta bir matem günü olarak görürler.



📍Bu önemli günde gerçekleşen bir anma etkinliğine… — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) August 13, 2023

YENİDEN REFAH PARTİSİ DE HEDEF ALMIŞTI

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin DE Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına karşı çıkmış ve söz konusunu ayninin Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yaoan Fener Rum Patriği Bartholomeos ise bu sene ayin için hâlâ kendilerine yazılı izin verilmediğini açıklamıştı. Patrik Bartholomeos, "Şimdiye kadar yazılı izin bize ulaşmadı, sadece sözlü mesajlar aldık. Bunun üzerine bir duyuru yaptık ve ayinin bu sene Sümela'da yapılacağını söyledik" demişti.

"LOZAN BAŞKA ŞEYLER DE SÖYLÜYOR"

Bekin'in ayine 'Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümünde düzenleneceği' gerekçesiyle karşı çıkmasına ve 'ekümenik' sıfatı ile Lozan Anlaşması'nın ihlal edildiğini ileri sürmesine de tepki gösteren Patrik Bartholomeos, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu milletvekili söz konusu ayinin Lozan Anlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi. Bu nasıl mümkün olabilir? Lozan başka şeyler de söylüyor. Benim vatanım İmroz için ve daha genel olarak bizim çıkarlarımız hakkında... Dini eğitim hakkımız hakkında... Heybeliada hâlâ kapalı. Lozan'da şu an sahip olmadığımız şeyler var, bunları bize vermediler. Ve bu milletvekili gelip bize Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiğimizi söylüyor."

10. KEZ DÜZENLENECEK

Sümela Manastırı'nda 2010'dan beri düzenlenen Meryemana Yortusu Ayini'nin bu yıl 10. kez yapılması bekleniyor. 2015’ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon nedeniyle ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı.

Ayin nedeniyle 15 Ağustos günü saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos’un yanı sıra 100’ün üzerinde Rusya, Yunanistan ve Gürcistan’dan gelecek Ortodoks din adamı ve mensuplarının katılması bekleniyor.