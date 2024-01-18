İYİ Parti tarih verdi: Ankara ve İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler hakkında yaptığı değerlendirmede partisinin İstanbul ve Ankara adaylarını en geç Şubat ayı içerisinde açıklanacağını söyledi. Akburak, adayların açıklanma süreci hakkında "Ocak ayını biraz geçebilir açıklanması. İkisini yakın zamanlarda açıklayabiliriz" dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının Şubat ayının başında açıklanabileceğini söyledi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Akburak, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının yakın tarihlerde açıklanabileceğini belirtti.

Ankara’da gazeteciler ile bir araya gelen Akburak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçim sürecinde İYİ Parti'nin izleyeceği yol haritası hakkında değerlendirmelerde bulunan Akburak, “İlişkiler o kadar girift ve cıvık hale gelmiş ki bizim belediyelerdeki arkadaşlarımızla CHP’li belediyeler arasında. Bu girift ve cıvık yapı, beş sene daha üstüne konacak şekilde değildi” diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ YOL DENKLEMİNDE CHP DEĞİL AKP KAYBEDİYOR"

Akburak, şu ifadeleri kullandı:

“Kimine göre bir buçuk, kimine göre iki puan artış söyleniyor. Biz de çevremizden de görüyoruz. Bu henüz kamuoyu tarafından satın alınmadı aslında. Tam olarak anlamlandırılamadı. Televizyonlarda her gün bu konuşuldu. 46 yaşındayım hayatımda ilk defa meclis üyesi istifa etti diye ana habere konu olduğunu gördüm. Bizim üçüncü yol denklemimizle CHP değil aslında, AK Parti kaybediyor. Şehir şehir analiz ederseniz bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti, çok büyük sıkıntıya girecek. Bizim derdimiz kendimiziz. CHP’nin yanında yedek güç gibi durmuyoruz. Artık bize oy verebilirsiniz diyoruz rahat rahat. Ben bunun konforunu aday belirleme sürecinde yaşıyorum.”

"İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI EN GEÇ ŞUBAT BAŞI GİBİ AÇIKLANIR"

Akburak, İstanbul ve Ankara adaylarının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“İstanbul’da da Ankara’da da görüştüğümüz isimler var. Özellikle İstanbul’da hemen hemen bütün ilçe adaylarımız belli diyebiliriz. Ankara’da çoğu yerde adaylarımız var. Ocak ayını biraz geçebilir açıklanması. İkisini yakın zamanlarda açıklayabiliriz. En geç 2 hafta içinde, şubatın başı gibi açıklanır. Herkesin oy verebileceği bir aday profili herkesin önünü açar. Siyasette mesafe almadan önce kale almanız lazım. Günü kazanmadan geleceği kazanmazsınız. 22 yıllık güçlü bir iktidara karşı yol yürüyeceğiz, siyasi tarihin en eski partisine karşı yol yürüyeceğiz. Akşener, isteseydi cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz mıydı. Niye bu yolu yürüyor? Bizim bu sarmaldan kurtulmamız lazım. Bu ülkede hem AKP hem CHP üzerinden siyaset yapılmamalı. Bu yolu İYİ Parti açmalı. Başarılı olmalı ki, Herkesin oy verebileceği bir aday olacak."

TABELA PARTİSİ SORUSUNA YANIT

Akburak, “Tabela partisi olma ihtimalini değerlendirdiniz mi?” sorusuna verdiği yanıtta söz konusu riski aldıklarını belirtti.

2028 seçimleri açısında İYİ Parti'nin başarısının önemli olduğunun altını çizen Akburak, "Vatandaşımız 2028’de iktidar değişikliği istiyorsa İYİ Parti’yi bu seçimlerden yüksek oyla çıkarmalı. Çıkarmalı ki; diğer iki siyasi parti de ona göre konumlanacak. Farklı farklı siyasi partiler olarak AK Parti’nin oylarının düşmesini sağlayabiliriz. Biz ‘iktidar partisini yeneceğiz’ diyoruz. 31 Mart’ı fırsat olarak görüyoruz, 2028 haziranda da bu işi noktalayacağımızı düşünüyoruz. Ak Parti seçmeninin kanalize olabileceği yegane parti İYİ Parti'dir" ifadelerini kullandı.

Akburak, yerel seçimlerle ilgili hedefleri ve başarı kriterlerine ilişkin de “Kendimize yüzde 10 çıta koyduk oy oranı olarak yerel seçimde. Şu kadar belediye tahminimiz var demiyoruz” dedi.