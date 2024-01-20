İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında “soysuz” gerilimi

İYİ Parti’nin Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan, Meral Akşener’in de bulunduğu salonda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Sivas Belediye Başkanı olduğu dönemde "Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak" dediğini iddia ederek, “Bu soysuzluk değil de nedir?” diye sordu. Saadet Partili Birol Aydın ise bu iddiayı yalanlayarak, “Bir siyasi partinin Genel Başkanına karşı alçakça bir iftirada bulunmayı soysuzluk kabul ediyoruz!” dedi.

İYİ Parti ile Saadet Partisi arasında “soysuz” gerilimi yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Ceylan'ın ismini açıkladı.

Akşener'in de katıldığı toplantıda konuşma yapan Ceylan ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu eleştirdi. Ceylan, Karamollaoğlu’nun Sivas Belediye Başkanı olduğu 1989 yılında “Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak” dediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti düzeni diye o Milli Görüş zihniyeti, 1989 yılında burada belediye başkanlığını kazandılar. Sayın Genel Başkanım, Temel Karamollaoğlu diye bir şahıs var, o burada daha ikinci veya üçüncü ayı, 'Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak' dedi. Bu soysuzluk değil de nedir? Bana diyorlar ki bu kadar sert konuşma. Nasıl konuşmayayım? Vallahi, billahi ipe de gitsem konuşacağım Sayın Genel Başkanım. Başınıza bela açmam inşallah.”

Akşener’in Karamollaoğlu ile ilgili bu sözleri dinlerken gülümsediği görüldü.

BİROL AYDIN’DAN SERT YANIT: “ALÇAKÇA”

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Ceylan'ın sözlerine tepki gösterdi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu'nun böyle bir ifade kullanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Milli Görüş, Cumhuriyetimizin en önemli kurucu iradelerindendir. Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun Sivas'ta ortaya koyduğu, bugün bile hayırla ve özlemle yâd edilen belediyecilik anlayışı ise bunun ispatıdır! 96-97 yıllarında koalisyon ortağı olduğumuz, daha birkaç ay evvel işbirliği yaptığımız bir siyasi partinin Genel Başkanına karşı alçakça bir iftirada bulunmayı soysuzluk kabul ediyoruz! İktidarın ajansıyla çalışıp, iktidarın ajandasına göre iş tutanlara söyleyecek çok sözümüz var; ancak böyle bir şerefsizlik karşısında söz söylemek, sözü ziyan etmektir! Apaçık bir yalanla Genel Başkanımızı hedef alan İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı olan zâtın hadsizliğini başta İyi Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza, sonra değerli Sivaslılara ve aziz milletimize havale ediyoruz."