İYİ Parti’de anket tartışması: ORC ve ALF gündemde

Yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından kurultaya gitme kararı alan İYİ Parti’de seçim öncesi yaptırılan ve yayınlanan anketlere dair tartışmalar başladığı belirtildi. ALF ve ORC gibi araştırma şirketlerinin gündeme geldiği tartışmada aketlerin sonuçlarla örtüşmediğini dile getiren bazı partiler, bu yolla parti tabanının yanıltıldığını ve adayların manipüle edildiğini düşünüyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil’ olarak katılan, seçim sonucunda yüzde 3.77 oy ile biri il olmak üzere 32 belediye kazanan İYİ Parti içinde tartışmalar yaşanıyor.

Seçimlerin ardından açıklama yapan partinin genel başkanı Meral Akşener, partisini kurultaya götüreceğini söyledi. Akşener’in bu kararına rağmen parti içinde seçim sürecine dair tartışmalar hız kesmedi.

Politik Yol’dan Altan Sancar’ın kulisine göre; İYİ Parti içinde partinin bazı genel idare kurulu üyeleri ve parti yöneticileri, seçim öncesi yapılan ve yayınlanan anketleri tartışmaya açtı. Parti içinden isimler, seçim öncesi parti tabanından gelebilecek tepkileri önlemek amacıyla ‘gerçekle ilgisi bulunmayan anketlerin’ yaptırıldığını söyleyerek ilgili GİK üyelerinin ve sorumluların istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca anketlerdeki ‘manipülasyon’ nedeniyle hem belediye başkan adaylarının hem de meclis üyesi adaylarının da yanıltıldığını ve daha fazla harcama yapmaya itildikleri de partide tartışılan konular arasında yer alıyor.

GÜNDEMDEKİ ŞİRTKETLER

ORC ve ALF adlı şirketlerin parti yönetiminden bazı isimlerce ‘partiye anket yapmak üzere’ getirildiğini belirterek, bu şirketlere nasıl ve nereden ödeme yapıldığının kurultayda gündeme geleceğini söyledi. Parti içindeki iddialara göre, şirketlerin bulunması ve getirilmesi sürecini, yerel seçim kampanyasının tamamını yürüten Burak Akburak organize etti.

Partililerin iddiasına göre konvansiyonel medyada görünürlüğün sağlanması ve sosyal medyada yayılması ise parti sözcüsü Kürşad Zorlu ve ekiplerince organize edildi. Partililer bunun kampanyanın bilinçli bir parçası olduğunu belirterek süreci ‘kampanyanın gerilla taktiği’ olarak nitelendiriyor.

İYİ Partili isimler, anketler ile seçimlere ilişkin stratejindeki eksikliklerin parti tabanı ve içinde konuşulmasının engellenmek istendiğine inanıyor. Ayrıca adayların da bu yolla yanıltıldığını ve seçim sürecinde daha fazla harcama yapmaya itildiğini düşünüyor. Bu durumu kurultayda dile getirmeye hazırlanan İYİ Partililer sorumluların partide yeniden görev almamasını istiyor.