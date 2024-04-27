İYİ Parti’de Kurultay günü: Genel başkanlık için 4 aday yarışıyor

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay'ı Ankara'da gerçekleşiyor. Akşener'in aday olmadığı ve dört isim genel başkanlık için yarışacağı kurultaya dışarıdan seyirci alınmayacak, salonda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulunacak. Kurultay'da konuşan Meral Akşener, "Bu kürsüden son kez konuşuyorum" diyerek "Bedel ödeme sırasında da en ön sıradayım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, bugün (27 Nisan Cumartesi) 5. Olağanüstü Kurultayı’nda yeni genel başkanını belirleyecek.

31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli belediye başkanlığında yüzde 3.76, il genel meclislerinde yüzde 4.59 oy alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belirlenecek.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, "İYİ'lerin Güneşi Batmaz" sloganı ile Ankara’daki ATO Congresium’da gerçekleşiyor.

Kurultay'da konuşan Meral Akşener, "Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum" dedi.

Akşener, kürsüden son kez seslendiğini belirterek "İYİ Parti’yi ben kurdum, bu evi artık siz koruyacaksınız" diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından kurultayın yapıldığı salondan ayrıldı.

HANGİ ADAYLAR YARIŞIYOR? Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanı Koray Aydın, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için yarışacak. 1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor. İlk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak. Ayrıca genel başkanlık adaylığı için parti tüzüğüne göre, delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor. Kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak. Buna göre, kurultayda, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edilecek. Adayların konuşma sırasının kurayla belirleneceği kurultayda, her adayın konuşması en fazla 40 dakika olacak. Kurultayda, delegeler önce genel başkanı seçecek daha sonra yetkili kurulları belirlemek için sandığa gidecek. Bu kapsamda da delege 50'si asıl 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek. Kurultayda genel başkan seçilen kişi ilk olarak GİK içinden Başkanlık Divanını oluşturacak.

SEYİRCİ ALINMADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 5. Olağanüstü Kurultayı'na izleyici alınmayacağını bildirdi.

Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Müsavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

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AKŞENER: BEDEL ÖDEME SIRASINDA DA EN ÖN SIRADAYIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kurultay'da son kez İYİ Partililere Genel Başkan olarak seslendi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kısa vadede olmasa da zaman beni haklı çıkardı. 28 Şubat'ta ölümle tehdit edilmeme rağmen vesayetçilere karşı çıktım.

31 Mart seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Çünkü biz İYİ Parti'yi yeni bir seçenek olmak için kurmuştuk. Biz İYİ Parti'yi kariyer basamağı olmak için kurmamıştık.

Ben bu kararın arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Taşın altına elini koyanların, o taşın bizi ezmesi için çalışanların da farkındaydım. Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Bugün de pişman değilim, haklılığımızın bir gün anlaşılacağını biliyorum. Hiçbir pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğu ile son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin.

Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Önümüze örülen barikatları, engelleri, tel örgüleri aşarak geldik. Adressiz kurşunlara direnerek geldik. Türkiye iyi olacak diye yola çıktık. Bir memleket meselesi dedik; il il, ilçe ilçe dolaştık.

İYİ Parti’yi ben kurdum, bu evi artık siz koruyacaksınız."

Akşener'in konuşmasının ardından ise genel başkan adaylarını konuşmalarına geçildi.

Adayların konuşma sırasının kurayla belirlendiği kurultayda, sırasıyla Dervişoğlu, Akalın, Aydın ve Kodaz konuşma yapacak.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: MORAL BOZUKLUĞUMUZ VAR

İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu, konuşmasında “Bu umudu boşa çıkarabilme şansımız yoktur” dedi.

Dervişoğlu şunları söyledi:

“Bugün Gazze’de yapılanlara elbette kayıtsız kalmayacağız. Hükumet ise sadece bunun lafını yapıyor ve İsrail ile ticareti sürdürüyor.

"Türkiye’de dert çok. Türkiye iktidarına aday bir partinin dertleri de çok olacaktır. İYİ Parti kurulduğundan bu yana var olan dertler devam ediyor. Eksiğimiz yok sadece moral bozukluğumuz var. Bu kongre bu salonda bitmeyecek. Bu kongre İYİ Parti’nin sorunlarını çözmek üzere sakin limana yanaştırmak için yapılıyor.

Erdoğan hükumeti kutuplaştırarak süreci yönetiyor. Kamu kaynaklarıyla yandaşlarını ihya ediyor. Erdoğan hükumeti Lozan’ın yandaşları marifetiyle tartışmaya açılmasına dayanak oluşturmak istiyor. Biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele kongre salonlarında verilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye’nin meydanlarında Tayyip Erdoğan’la hesaplaşmak istiyorum."