İYİ Parti’den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Dedikodunun kaynağını tahmin ediyoruz

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün, “Akşener, CHP'li başkanlara kanca atıyor” iddiasına yanıt veren Akşener’İn Basın Danışmanı Murat İde, İmamoğlu ve Yavaş’a adaylık teklif edileceği iddiasını reddetti, “Dedikodunun kaynağını tahmin ediyoruz” dedi.

İYİ Parti’den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifinde bulunulacağı iddiasına yalanlama geldi. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde, iddiayı bir dedikodu olarak değerlendirirken “Kaynağını tahmin ediyoruz” dedi, “İyi Parti'nin, her iki belediye başkanımız ile ilgili olarak, asla bir gizli ajandası yoktur” ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP'li bazı belediye başkanlarına kanca atmaya çalıştığını, her fırsatta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını gündeme getirdiğini, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili sözlerini, belediyelerde İYİ Partili yönetici hakimiyetini geçen çarşamba günü bu köşede belirtmiştim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, ‘Bizim de söyleyeceklerimiz var’ dedi” ifadelerini kullandı.

Murat İde'nin Saygı Öztürk’e yazdıkları özetle şöyle:

Yazınızın başlığındaki ‘Akşener, CHP'li başkanlara kanca atıyor' iddianız, Sayın Meral Akşener'in bugüne kadar gösterdiği bir özeni görmezden geliyor. Sayın Genel Başkanımız, Millet İttifakı'nın belediye başkanları ile ilgili olarak, her sözün başında, ‘Bu arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partili'dir ve ‘siyaseten ita amirleri de Sayın Kılıçdaroğlu'dur' cümlesini hiç eksik etmemiştir. Bu bakış açısıyla, kıymetli başkanlarımızla olan ilişkisinde, CHP ile olan kurumsal bağları en temel sınır olmuş ve bu hassasiyet 4.5 yıldır devam etmiştir.

Ancak, bu dikkat ve gerçek, büyükşehir belediye başkanlarımızın, Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmaz. Bu gerçeklikte, bir gizli ajanda aramaya gerek yok.

Medyada yer alan ve ‘Meral Akşener dedi ki' diye başlayan kulis (!) iddiaları, ikinci ya da üçüncü ağızlardan duyulmuş dedikodulardan ibarettir. Milletin ağzı torba değil, herkes bir şeyler söylüyor.

Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti'den adaylık teklifinde bulunacağını ima etmişsiniz. Bu dedikodunun kaynağını tahmin ediyoruz.

İYİ Parti'nin, her iki belediye başkanımız ile ilgili olarak, asla bir gizli ajandası yoktur. 3-6 Mart sürecinde her iki başkanımıza yaptığı çağrıdan ve o tavırdan da anlaşılacağı gibi Sayın Meral Akşener bir konuda bir şey düşünüyorsa, bunu milletimizle açık ve net şekilde paylaşmaktadır. Bu kadar açık konuşan bir Genel Başkan'ın kapı arkasından iş çevirmesini beklemek, hakikati inkardır.