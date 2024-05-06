İYİ Parti’den istifa eden Erdem CHP’de: CHP’ye katılması bekleniyor

İYİ Parti’den istifa eden eski İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü. Erdem’in, yakın dönemde CHP’ye katılacağı iddia edildi.

İYİ Parti’den istifa eden eski İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Saat 19.00’da CHP’ye gelen Erdem, CHP Lideri Özgür Özel ile görüştü.

CHP MYK Toplantısı’na ara verildiği sırada gerçekleşen görüşmenin, “Olumlu” geçtiği kaydedildi. Erdem’in, yakın dönemde CHP’ye katılacağı iddia edildi.