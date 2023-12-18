İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan: Görüşmelerden genel merkezin haberi vardı

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan, CHP ile yürüttükleri arka kapı diplomasisiyle ilgili "Genel merkezin bilgisi var. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi." dedi. Sözlerini sürdüren Özkan "Ekrem Bey'in siyasi danışmanları ile temasım var. Onlarla bir süreç yürüttüm. Onlar tekliflerini hazırlama aşamasındalar." ifadelerine yer verdi. Bir grup İYİ Partilinin, Özkan'ın açıklamalarının ardından programın yayımlandığı tv100 binası önünde toplandığı bildirildi.

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan, CHP ile yürüttükleri arka kapı diplomasisiyle ilgili "Genel merkezin bilgisi var. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi." dedi. Sözlerini sürdüren Özkan "Ekrem Bey'in siyasi danışmanları ile temasım var. Onlarla bir süreç yürüttüm. Onlar tekliflerini hazırlama aşamasındalar." ifadelerine yer verdi.

BİR GRUP İYİ PARTİLİ TV100 ÖNÜNDE TOPLANDI

Özkan, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişmici-yazar Ferhat Murat, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu.

Özkan'ın açıklamalarının ardından bir grup İYİ Partili, tv100 binasının önünde toplandı.



Özkan yaşananları tv100 ekranlarında şu sözlerle anlattı:

"MUHALİF SEÇMEN ARASINDA BİR BÜTÜNLÜK VAR, BUNU HÂLÂ GÖRÜYORUZ"

İYİ Parti'nin kuruluşuna bakarsanız 15 Temmuz'dan sonra 25 Ekim 2017'de kurulmuş bir siyasi parti. Öncesine bakarsanız Akşener'in referandumla ilgili bir çıkışı var. O dönemden beri bir yol arkadaşlığımız var. 2018 yılında yapılan genel seçimlerde partisinden yüzde 2,5 düşük oy aldı. Çok zorluklarla kurulmuş bir siyasi parti. Yaşanan süreçten sonra 2019'daki yerel seçimde CHP'yle iş birliği yapıldı. 25 yılın üzerine muhalefetin kazanabilme motivasyonu olarak Ankara ve İstanbul belediyeleri Millet İttifakı'na geçti. Sonrasında kaybedilmiş bir cumhurbaşkanlığı seçimi. Masadan kalkma, oturma, yaşanan travmalar... Kurultay döneminde Akşener'in parti içi muhalefete çok sert bir çıkışı olmuştu. Ben de şaşırmıştım. Orada sert çıkış başladı, neler olduğunu anlamaya çalıştık. 26 Ağustos'taki Akşener'in konuşmasında yerel seçimlerin dinamiklerinin farklı olduğunu yönünde söylemleri oldu. Sonra bir programda "özü başına" tanımıyla seçimlere İYİ Parti'nin seçimlere hür ve müstakil olarak gireceği yönünde durum ortaya çıktı. Millet İttifakı misyonunu tamamlamış olabilir ama muhalif seçmen arasında bir bütünlük var. Diğer tarafta kemik gibi bir yapı varken diğer taraftaki bölünmüşlük önümüzdeki yerel seçimin kaybedilebileceğini gösteriyor. Bu da muhalefetin motivasyonun bozulması anlamına gelebilir. Akşener ile 1 yıldır görüşme fırsatım olmadı. Randevu talebim olmadı.

"GENEL MERKEZİN BİLGİSİ VAR"

(İbrahim Özkan'ın "CHP ile arka kapı diplomasisi yapıyorduk. İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi, 25 büyükşehir belediye meclis üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarımız sürüyordu. Buğra Kavuncu bana 'Beşiktaş'ı bile verseler işbirliği yapmayacağız' dedi." sözleri) Ankara'da kurumsal ilişkileri Adnan Beker, İstanbul'da da ben yürütürdüm. Genel merkezin bilgisi var. Ben iş birliğinden yanayım. Bu tavrımı herkes bilirdi. Ben bu diplomasisiyi niye yürüttüm? Bana böyle bir yetki verilmedi ama kapı arkası diplomasisinde yetki alınmaz. Birileri inisiyatif alır. Burada herhangi bir yetki durumu ve pazarlık durumu yok. İmamoğlu meseleyi anlamaya çalışıyor. İYİ Parti'nin tavrını anlamaya çalışıyor. İmamoğlu'na ben 'GİK somut bir öneri bekliyor' dedim. İmamoğlu da 'Ortada GİK kararı varken somut bir öneri nasıl götürülebilir' dedi. GİK, Akşener'e şartlı bir yetki verebilirdi. İmamoğlu'na somut önerilerle gitmeleri gerektiğini söyledim. İstanbul'da en az kazanılacak 3 belediyeleri garanti etmeleri gerektiğini söyledim. Sadece İstanbul için konuştum. İstanbul'da CHP'li belediyelerle birçok meclis üyesi var ama 1 tane belediye başkan yardımcısı yok, bu da yaptığınız yanlış dedim. Partimi korumak için AK Parti'nin güçlü olduğu ve kazanılma ihtimalinin düşük olduğu yerlerde İYİ Parti'nin oyunun 1 milyonun üzerine çıkabilmesi için bir ortam sağlanması gerektiğini söyledim.



"İMAMOĞLU'NUN SİYASİ DANIŞMANLARIYLA GÖRÜŞTÜM"

Ekrem Bey'in siyasi danışmanları ile temasım var. Onlarla bir süreç yürüttüm. Onlar tekliflerini hazırlama aşamasındalar. İmamoğlu bu durumu partimizle istişare edeceğini söyledim. Salı günü İstanbul'da bir kahvaltı toplantısı yapıldı. Meclis üyesi arkadaşlarımızın tavrı iş birliği yapılması yönünde.

"KAPI ARKASI DİPLOMASİ YÜRÜTÜLMELİ"

Parti motive olsun diye. Benim başka derdim yok. Partimin siyaseti bana ihtiyacı varsa ben buradaydım. Baktık ki süreç bitti bizim için. Yapacak hiçbir şey yok. Kapı arkası diplomasi yürütülmeli.



"İLKESEL DURUŞ GÖSTERİYORUM"

Burada ilkesel bir duruş gösteriyorum. Büyük fotoğrafa bakıyor. İstanbul ve Ankara’nın alınması 2028’in önünde en büyük engellerden bir tanesidir muhalefet açısından. Anayasa değişikliğine doğru gidebilecek bir durum ortaya çıkabileceğini düşünüyorum.