İYİ Partili aday kendisine gelen şantaj mesajını mitingde okudu

Eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Ordu Adayı Enver Yılmaz, kendisine gelen şantaj mesajını mitingde okuyarak yetkili kurumlara çağrıda bulundu. Yılmaz, söz konusu mesaja ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, miting kürsüsünde, tehdit edildiğini ve şantaja uğradığını açıkladı.

2014 yılında AKP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 31 Mart yerel seçimlerde İYİ Parti'nin adayı olarak yarışacak olan Enver Yılmaz, kendisine gelen şantaj mesajını mitingde okudu.

Yılmaz, "Bizi tehdit ediyorlar. Bize şantaj yapıyorlar" diyerek kendisine Ordu’da yayın yapan Kanal 52’nin sahibi İsa Akçay’dan gelen mesajı paylaştı.

Akçay'ın kendisinden para istediğini öne süren Enver Yılmaz, suç duyurusunda bulunduğunu belirterek yetkili kurumları göreve çağırdı.

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Ordu’da AK Partili yönetimi sarsan İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, miting kürsüsünde, tehdit edildiğini ve şantaja uğradığını açıkladı.

Ordu’da yayın yapan Kanal 52’nin sahibi İsa Akçay’ın şantaj mesajını kürsüden okudu. pic.twitter.com/E3uqf9eubF — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 28, 2024

Yılmaz ayrıca AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'nin Ordu Adayı Hilmi Güler'e de çağrıda bulundu.

"25 MİLYON LİRA VERECEKSİN, DİYOR"

Yılmaz, şunları söyledi:

“3 teklif sunuyorum sana Enver Yılmaz sana. Sadece haber için 10 milyon. Her şey dahil 20 milyon 100 bin lira vereceksin. İlçeler dahil 25 milyon lira vereceksin diyor. Fakat bugün dönüş yapmazsanız Hilmi Güler’in yarından itibaren askeriyim, itiyim diyor. Kim bunu diyen? 24 saat bizim aleyhimize yayın yapan İsa Akçay. Savcıları, devletin bütün kurumlarını, Hilmi Güler’i de göreve çağırıyorum. Ben bu şantaj çetesiyle geçmişte de mücadelem var. Benim bunlara verecek ne şahsi param var ne de belediyenin kaynağı var. Saldıracaklar. Ama biz de sonuna kadar onlara karşı mücadele edeceğiz.”