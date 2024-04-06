İYİ Partili belediye meclis üyesi tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den belediye meclis üyesi seçilen Y.D. tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seçim sonrası belediye meclis üyesi seçilen İYİ Partili Y.D. tutuklandı.

Y.D. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.

Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.