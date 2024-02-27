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İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan 'istifa' iddialarına yanıt

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara dair, "İstifa etmedim, şimdilik düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 27.02.2024 09:51
  • Giriş: 27.02.2024 09:51
  • Güncelleme: 27.02.2024 09:54
İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan 'istifa' iddialarına yanıt

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisinden istifa edeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

KRT TV’ye telefonla bağlanan Yılmaz, ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yapacağını ifade etti.

Yılmaz, "İstifa etmedim, şimdilik düşünmüyorum” dedi.

Oda TV'de yer alan haberde, Yılmaz’ın İYİ Parti’den istifa edeceği iddia edilmişti.

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