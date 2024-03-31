İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Meral Akşener'e istifa çağrısı

İYİ Partili Bilge Yılmaz, partinin genel başkanı Meral Akşener'i istifaya çağırdı.

İYİ Partili Bilge Yılmaz, partinin genel başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, partideki İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini de duyurdu.

Yılmaz, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.