İYİ Partili isimden, Bahçeli'ye 'üçüncü yol kurma' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'üçüncü yol açma' çağrısında bulundu. Akalın, "İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklindeki çağrısına dikkat çeken bir yanıt daha geldi.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı Üyesi Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "üçüncü yol açma" çağrısında bulundu.

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir. Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir. Türkiye’nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır" dedi.

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var!" diyen Akalın, şu çağrıyı yaptı:

"Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır. @dbdevletbahceli"

Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir.

Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve… — Mehmet Tolga AKALIN (@avtolgaakalin) August 17, 2023

İYİ PARTİ'NİN BAHÇELİ'YE ÇAĞRISINA YANITI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda açıklamamız çok netti. Sayın Bahçeli'nin doğrudan olmasa da çağrısına, kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik" demişti.

Zorlu, şunları söylemişti: "Orada bir 'komşuluk' kavramı kullanıldı ama bunun hemen ardından MHP'nin bazı yetkililerinin partimizin varlık sebebiyle misyonuyla, duruşuyla, kadrolarıyla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler... İşte burada bir tutarsızlık var mı yok mu bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim. Asla bu iddiaları ve isnatları kabul etmiyoruz."