İYİ Partili Kavuncu: CHP ile beraber oldukça arzu ettiğimiz oy toplama imkanını elde edemiyoruz

İYİ Parti'nin İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler nedeniyle CHP ile kurulan ittifaka ilişkin "CHP ile beraber oldukça arzu ettiğimiz oy toplama imkanını elde edemiyoruz" dedi. Kavuncu, ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimlerde ittifak konusunda ‘detay vermediği için’ işbirliği yapılmadığını öne sürdü.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu, CHP ile yapılan ittifalarda bekledikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek "Yollarımıza hür ve müstakil olarak devam etme kararı aldık" dedi.

Buğra Kavuncu, Tuzla'da muhtarlarla bir araya geldi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kavuncu, CHP ile ittifak meselesi hakkında konuştu.

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptıkları ittifaka ithafen, "Neden ittifakı bozdunuz?" şeklinde çok soru aldığını hatırlatan Kavuncu, "Bu soruların bir kısmı anlaşılır ve samimi sorular ama bir kısmı benim açımdan anlaşılması güç sorular" dedi.

İYİ Parti'nin 2018 yılında CHP ile yeniden parlamenter sisteme geçilmesinde mutabık kaldığını için ittifak yaptıklarını ve bunu geçen yılki seçimlerde sürdürdüklerini ifade eden Kavuncu, parti olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arzu ettikleri sonucu alamadıklarını belirttti.

Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarısızlığın sonucunda da bir değerlendirme yaptık. Dedik ki, 'İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber oldukça kendini anlatamıyor, arzu ettiğimiz oy toplama imkanını elde edemiyoruz.' Daha sonra yollarımıza hür ve müstakil olarak devam etme kararı aldık. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel bize işbirliği teklif etti. Bir detay vermedi. Biz, 'Nasıl bir işbirliği?' dediğimizde, 'Siz önce evet deyin, sonra konuşuruz.' denildi. Bir kez daha değerlendirdik ve partimizin en üst kurulu, 'Artık kendi yolumuzu yürüyelim' dedi."