İYİ Partili Kavuncu: Yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere tek girme arzunun teşkilat içerisinde çok yüksek seviyede olduğunu ifade ederek, “Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Parti binasında İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun yanı sıra İl Başkanı Emine Edizgil ile partililer tarafından karşılanan Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Deprem bölgesinden başlayarak son 4 haftadır, 44’e yakın il başkanlığını ziyaret ettiğini belirten Kavuncu, genel seçimlerde arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını söyledi. Seçim sonuçlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini anlatan Kavuncu, “Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı adayını Cumhurbaşkanı yapamadık. Parti olarak da arzu ettiğimiz oy oranı değildi bu ama kıymetli de bir oy aldık. Buradan İYİ Parti olarak almamız gereken mesajlar var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Benim aldığım şu ki seçmen İYİ Parti’nin varlığını önemsiyor. Buradan anlamamız gereken İYİ Parti'nin varlığı çok önemli. Ama bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları, almış olduğu stratejik kararları belki biraz daha farklılaşmaya, biraz daha farklı bakış açılarına, konuları, olayları farklı değerlendirmeye ihtiyacımız var ki, bu arzu ettiğimiz atılımı yapabilelim” dedi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

2024 yılı Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin, parti teşkilatlarının ‘tek başına hareket etme’ aruzu olduğunu ifade eden Kavuncu şunları söyledi:

“Yerel seçimler ile ilgili de teşkilatlarımız çok diri, hazırlıklarını yapıyorlar. Tabii gezdiğim bütün il başkanlıklarımızda edindiğim bir intiba var. Çok istekli, çok arzulu, yaşanılan genel seçimin yarattığı bütün o yıpratıcılığa rağmen çok diri bir teşkilat yapımız var. Gittiğimiz her ilçede muazzam bir kalabalık, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızla gece saat kaç olursa olsun çok uzun süren toplantılar yaptık. Teşkilatlarımızın bu arzusu, bu heyecanı, bu isteği önümüzde ki seçimlere de çok olumlu yansıyacak ben buna eminim. Onun yarattığı tabi bir heyecan da var. Zor, meşakkatli ama tüm bunları unutturacak bir motivasyon, bir heyecan bütün teşkilatlarımızda hakim. Yerel seçimlerde de en iyi şekilde, en iyi neticeyle ulaşacağımıza inanıyorum.”

"SEÇİME YALNIZ GİRME ARZUSU YÜKSEK"

Gazetecilerin, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun, ‘yerel seçimlerde CHP ile ortak hareket edilmemesine’ ilişkin söylemlerini sorması üzerine Kavuncu, “Nebi Bey Eskişehir milletvekilimiz, kendi düşüncelerini açıkladılar. Kararı verecek olan, partimizin genel idare kuruldur. Yerel seçimlerle ilgili konuşuyorum. Ancak teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim. 44 il başkanlığında yaptığım görüşmelerde, ziyaretlerde. Kararı verecek olan genel merkezdir. Ama bir iş birliği olsun, olmasın bizim teşkilatlarımız tüm hızla yerel seçimlere her il, her ilçe için belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere hazırlığını maksimum düzeyde yapmaktadır” ifadesini kullandı.

Kavuncu, açıklamalarının ardından ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.