İYİ Partili Öztürk, Özgür Özel'i hedef aldı: "Ulan tipitip!"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Emanetçi arkadaş" ve "Ulan tipitip" sözleriyle hedef aldı. Öztürk'ün ifadeleri tepki çekti.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Özel'in dün Denizli'de yaptığı açıklamaya tepki gösteren Öztürk, "Denizli’den seslenmiş emanetçi arkadaş: “Eski ortaklarımız bize oy verirse kazanırız, kendi partilerine oy verirse Ak Partisi alır” demiş.." ifadelerini kullandı.

Özel için "Ulan TipiTip!!!" ifadesini kullanan Öztürk, "Yıllardır sizin zihniyetiniz sayesinde bunlar iktidarda kalıyor. 2019’da sizinkiler oy vermediği için Denizli’de Ak Partisi kazanmıştı. Madem öyle çek adayını da biz kazanalım" dedi.

Öztürk, şunları söyledi: "İstanbul’a gidersin DEM’den medet beklersin, Buraya gelince İYİ’lerden medet umarsın. Sana gelince İyi, Bize gelince Ak Partiye kazandırıyor, Hadi ordan, işine bak."

Yasin Öztürk'ün sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Denizli’den seslenmiş emanetçi arkadaş:

“Eski ortaklarımız bize oy verirse kazanırız, kendi partilerine oy verirse Ak Partisi alır” demiş..



Ulan TipiTip !!!



Yıllardır sizin zihniyetiniz sayesinde bunlar iktidarda kalıyor.

2019’da sizinkiler oy vermediği için Denizli’de Ak… — Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) March 23, 2024

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, dün mitingde "Denizli için yapılan anketlerde daha önce ittifak yaptıkları partilerin seçmenlerinin oylarını kendi partilerinin adaylarına vermeleri durumunda AKP adayının kazanacağı, CHP'ye vermeleri durumunda ise CHP adayının kazanacağının görüldüğünü" ifade etmişti.

Özel, "iyi insanların" kendilerine destek vermesi gerektiğini söylemişti.